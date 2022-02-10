تونس تستعد لبدء مفاوضات جديدة مع صندوق النقد

كشف مصدر حكومي تونسي عن محادثات مرتقبة سيُجريها فريق حكومي مع ممثلين عن صندوق النقد الدولي منتصف شهر فبراير الجاري.

وأضاف المصدر، في تصريحات لوكالة “رويترز”، أن الحوارات ستتم عبر الإنترنت مع وزير المالية ومحافظ المصرف المركزي التونسي ووزير الاقتصاد والتخطيط، وتتركز حول إصلاحات اقتصادية مرتقبة، من المنتظر أن تقوم بها تونس، في محاولة منها للحصول على حزم مساعدات مالية دولية؛ للخروج من الأزمة القائمة.

وبحسب تقديرات محلية؛ من المرجح أن تبرم تونس اتفاقية مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة مالية خلال أبريل المقبل، في حال التوصل إلى اتفاق خلال الفترة المقبلة.

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