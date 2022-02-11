إدانة روسية للضربات الإسرائيلية المستمرة داخل سوريا

أعربت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، عن قلق موسكو العميق من الضربات الإسرائيلية المستمرة ضد أهداف داخل سوريا، معتبرة أنها تمثّل انتهاكًا صارخًا لسيادة سوريا.

أضافت زاخاروفا أن إصرار تل أبيب على المضي قدمًا في تنفيذ هكذا ضربات؛ من شأنه أن يؤدي لمزيد من التصعيد، ويُشكّل مخاطر جسيمة على رحلات الطيران الدولية”، مشددة على معارضة روسيا بشكل منهجي وحازم لمحاولات تحويل سوريا إلى ساحة صراع مسلح.

يُشار إلى أن آخر هذه الضربات الإسرائيلية كان فجر الأربعاء، إذ استهدف هجوم صاروخي بطاريات صواريخ مضادة للطائرات، مما أسفر عن مقتل جندي سوري وإصابة خمسة آخرين.

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