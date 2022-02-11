ليبيا نيوز

السلالة الجديدة من أوميكرون تنتشر في بعض الدول الأفريقية

تم النشر منذُ 3 ثواني
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مصدر الخبر / قناة ليبيا
مصدر الخبر / قناة ليبيا

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية أن السلالة الجديدة “BA.2” من متحور أوميكرون أصبحت منتشرة الآن في جنوب إفريقيا.

وبحسب وكالة رويترز فقد تم رصدها أيضا في عدد من دول الأفريقية مثل موزمبيق والسنغال وبوتسوانا وموريشيوس وكينيا ومالاوي.

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قناة ليبيا

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