السلالة الجديدة من أوميكرون تنتشر في بعض الدول الأفريقية

أكدت المراكز الإفريقية لمكافحة الأمراض والوقاية أن السلالة الجديدة “BA.2” من متحور أوميكرون أصبحت منتشرة الآن في جنوب إفريقيا.

وبحسب وكالة رويترز فقد تم رصدها أيضا في عدد من دول الأفريقية مثل موزمبيق والسنغال وبوتسوانا وموريشيوس وكينيا ومالاوي.

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