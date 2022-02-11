واشنطن: لدى روسيا قوات تكفي لغزو أوكرانيا

أفادت “الولايات المتحدة” بأن لدى روسيا الآن “قوات تكفي لشن عملية عسكرية ضخمة ضد أوكرانيا، وإن هجوماً قد يبدأ في أي يوم ” -وفقاً لما أدلى به مستشار الأمن القومي للبيت الأبيض جيك سوليفان، اليوم الجمعة.

وأدلى سوليفان بهذه التصريحات بعد أن اتصل الرئيس الأميركي جو بايدن عبر الفيديو مع زعماء عبر الأطلسي من غرفة العمليات بالبيت الأبيض، سعياً إلى “تحقيق وحدة الحلفاء في مواجهة الوضع المتدهور”.

وأضاف مستشار الأمن القومي أنه “لا يزال من غير الواضح ما إذا كان بوتين قد أصدر أمراً قاطعاً ببدء الغزو، ومن المتوقع أن يسعى بايدن إلى الاتصال هاتفياً ببوتين قريباً بشأن الأزمة”.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة قد طالبت -في وقت سابق اليوم- أي أمريكي ما زال موجوداً في أوكرانيا مغادرتها في غضون 24 إلى 48 ساعة، بحجة أن روسيا قد تبدأ بهجوم جوي يجعل المغادرة صعبة، حيث أفاد “سوليفان” بأن المخابرات الأمريكية تعتقد أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد يأمر بغزو قبل نهاية دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، وأن شن هجوم سريع على العاصمة الأوكرانية كييف أمر محتمل.

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