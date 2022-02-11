موسكو تعلن عن اتصال هاتفي بين بوتين وبايدن غداً السبت

أعلن الكرملين -الجمعة- أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره الأميركي جو بايدن سيتحدثان هاتفياً -يوم السبت- وفقاً لما نقلته وكالة الإعلام الروسي عن المتحدث باسم الكرملين ديمتري بيسكوف.

وأضاف “بيسكوف” أن الولايات المتحدة الأميركية هي التي طلبت إجراء الاتصال الهاتفي بين الرئيسين، فيما نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن بيسكوف قوله، إن بوتين سيتحدث أيضاً مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في ذات اليوم.

وفي سياق متصل ذكرت وزارة الخارجية الروسية -مساء الجمعة- أن الدول الغربية، تنشر بمساعدة وسائل الإعلام، معلومات كاذبة، بالإشارة إلى أن موسكو ربما تخطط لغزو أوكرانيا، كما أوضحت الوزارة في بيان لها “أن الدول الغربية تحاول تشتيت الانتباه عن أعمالها العدوانية” -حسب وصفها.

وتجدر الإشارة إلى أن الولايات المتحدة الأميركية قد أعلنت في وقت سابق من يوم الجمعة، أن ما حشّدته روسيا من القوات بالقرب من أوكرانيا، يكفي لشن غزو كبير من المرجح أن يبدأ بهجوم جوي.

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