الرئيس الإيراني: لم نعقد أي آمال على محادثات فيينا

أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، أمس، أن بلاده “لم تعقد أبدًا أي آمال” على المحادثات النووية الهادفة لإحياء الاتفاق النووي، والمنعقدة في فيينا.

وشدد رئيسي، في خطاب بمناسبة الذكرى الثالثة والأربعين للثورة الإيرانية، على أن آمال الإيرانيين معلقة على بلادهم.. لا على فيينا أو نيويورك، وأن إيران ستعتمد على إمكانات اقتصادها المحلية، بدلاً من انتظار الدعم من الخارج ومن المحادثات النووية مع القوى العالمية.

وأشار إلى سعيه لتحقيق علاقات متوازنة مع العالم، مع إيلاء أهمية خاصة لدول الجوار.

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