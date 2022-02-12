“جونسون” يخضع للمساءلة بخصوص “فضيحة خرق الحظر”

تسلم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، بحسب ما أفاد به المتحدث باسمه، استبيانًا من شرطة العاصمة، للحصول على إجابات تفسّر مشاركته في بعض الحفلات خلال إجراءات الإغلاق، مضيفًا أنه سيردّ عليه وفقًا لما هو مطلوب.

أجرت شرطة العاصمة لندن اتصالات مشابهة مع أكثر من 50 شخصًا، يُعتقد أنهم حضروا حفلات في مكتب ومقر إقامة “جونسون” في داونينغ ستريت، خلال إجراءات الإغلاق التي فرضتها الحكومة لمكافحة جائحة كورونا.

ونوهت الشرطة بأن عدد تلك التجمعات والحفلات وصل إلى 12 تجمعًا في مقر رئاسة الوزراء، وأن “جونسون” شارك بنفسه في عدد من تلك الاحتفالات.

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