بايدن يأمر بالإفراج عن أصول “المركزي” الأفغاني.. وتقسيمها

وقّع الرئيس الأميركي، جو بايدن، أمس، أمرًا تنفيذيًا يقضي بالإفراج عن حوالي سبع مليارات دولار من أصول البنك المركزي الأفغاني المجمدة لدى النظام المصرفي الأميركي، على أن تقسّم بين تمويل جهود الإغاثة الإنسانية، وتعويض ضحايا هجمات الحادي عشر من سبتمبر.

يلزم القرار الجديد المؤسسات المالية الأميركية بتسهيل الوصول إلى 3,5 مليارات دولار من الأصول؛ من أجل الاستفادة منها في تقديم الإغاثة للشعب الأفغاني والاحتياجات الأساسية، بينما يبقى المبلغ الآخر في الولايات المتحدة، لتمويل عمليات التقاضي المستمرة من جانب ضحايا الإرهاب الأميركيين.

ورغم أن حركة طالبان دعت المجتمع الدولي، سابقًا، إلى الإفراج عن الأموال والمساعدة في تجنب وقوع كارثة إنسانية؛ فإنه من المرجح أن تعارض القرار الأميركي الجديد، المتضمن تقسيم تلك الأموال.

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