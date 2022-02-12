في أستراليا ونيوزيلندا.. تواصل الاحتجاجات على إلزامية التطعيم ضد كورونا

ارتفعت أعداد المشاركين باحتجاجات مستمرة منذ أيام في كلٍّ من أستراليا ونيوزيلندا رفضًا لإلزامية التطعيم ضد كوفيد-19، وتسببت في إغلاق بعض الطرق وتعطيل الحياة اليومية في عاصمتي البلدين.

تجمع آلاف المحتجين، اليوم، في أرض المعارض الرئيسة في العاصمة الأسترالية كانبيرا، الأمر الذي اضطر منظمي معرض للكتاب إلى إلغائه، كما تعطلت حركة المرور وأغلقت طرق عدة في المدينة.

وفي العاصمة النيوزيلندية؛ تجمع المئات قرب البرلمان لليوم الخامس على الرغم من هطول الأمطار الغزيرة، وأغلق عدد منهم بسياراتهم وحافلاتهم ودراجاتهم النارية عددًا من الشوارع المحيطة بالبرلمان.

من جانبه، أشار رئيس الوزراء الأسترالي، سكوت موريسون، إلى أن معظم إجراءات التطعيم الإلزامية فرضتها الولايات والمناطق، وليس الحكومة الاتحادية.

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