المجلس العسكري بميانمار يصدر عفوًا بمناسبة يوم الاتحاد

في إطار عفو بمناسبة اليوبيل الماسي ليوم الاتحاد؛ قرر المجلس العسكري في ميانمار إطلاق سراح 814 سجينًا.

أشار المتحدث باسم المجلس العسكري إلى أن العفو يشمل سجناء من رانغون، دون الإشارة إلى ما إذا كان الأكاديمي الأسترالي، شون تورنيل، من بين المفرج عنهم.

وعمل تورنيل مستشارًا للزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، قبل أن يُقبض عليه في فبراير الماضي بعد أيام من الانقلاب العسكري، ووجهت إليه اتهامات بانتهاك قانون الأسرار الرسمية، ليُواجه عقوبة قصوى بالسجن، مدتها 14 عامًا.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا