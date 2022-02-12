الجبال يختار القائمة النهائية لملاقاة بيراميدز المصري

طرابلس 12 فبراير 2022 (وال) -أعلن المدرب التونسي لفريق الأهلي طرابلس فتحي الجبال، قائمته النهائية والتي سيلاقي فيها بيراميدز المصري غدا الأحد، على أرضية ملعب الدفاع الجوي بالعاصمة المصرية القاهرة، وذلك لحساب أولى مباريات مرحلة الذهاب من دور المجموعات من الكأس الكونفدرالية الأفريقية.

أما قائمة ممثل ليبيا الأهلي طرابلس، لمواجهة بيراميدز المصري يوم الغد، فهي كالتالي: حارس مرمى محمد نشنوش وعبدالحكيم التركي، دفاع محمد المنير، أحمد التربي، علي معتوق، جهاد الأشهب، منصور رزق، مأب شكري، محمود عكاشة.

أما الوسط فيتكون من: محمد الفقيه، محمد الترهوني، محمد شرارة، محمد الطبال، امحمد مفتاح، على بوعرقوب، أيوب عياد، مؤيد جدور، ويتكون الهجوم من: أنيس سلتو، معتز المهدي، صالح الطاهر، معتزابوشينة. (وال طرابلس) س إ / س خ.

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