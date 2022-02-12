أوكرانيا ..طبول الحرب تقرع، والدول تدعو رعاياها للمغادرة حالا

دعت مجموعة واسعة من الدول رعاياها المتواجدين في أوكرانيا إلى المغادرة فورا، بينما بادر بعضها إلى إجلاء الدبلوماسيين غير الأساسيين منها بفعل تسارع الأحداث وتواتر الأنباء حول قرب شن روسيا عملية عسكرية في أوكرانيا.

ومن الدول التي خفضت عدد موظفي بعثاتها الدبلوماسية : الولايات المتحدة بريطانيا كندا روسيا ألمانيا، فيما طالبت عديد الدول من رعاياها المغادرة أو عدم السفر ومنها :الولايات المتحدة بريطانيا كندا أستراليا هولندا اليابان كوريا الجنوبية الجبل الأسود النرويج السويد فنلند لاتفيا ليتوانيا إستونيا نيوزيلندا بلجيكا ألمانيا إيطاليا إسبانيا

بولندا التشيك دول الخليج العراق الأردن فلسطين.

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