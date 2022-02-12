أمريكا تؤجل تطعيم الأطفال دون 5 أعوام

أجلت السلطات الأمريكية الجدول الزمني لبدء تطعيم الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 5 سنوات، ضد فيروس كورونا.

وقالت وكالة إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، إنها أرجأت اجتماعا خاصا لبحث مراجعة بيانات لقاح فايزر، وإقرار جرعتين من هذا اللقاح للأطفال الذين تتراوح أعمارهم بين 6 أشهر و4 سنوات.

وتريد السلطات الأمريكية من الشركة المصنعة إرسال بيانات عن التجارب الحالية على نظام الجرعات الثلاث لهؤلاء الأطفال قبل المضي قدما في منح ترخيص استخدامه الطارئ عليهم ومعرفة كل البيانات المتاحة حول كل أنظمة التطعيم.

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