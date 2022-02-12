وزارة الخارجية توصي الرعايا الليبيين في أوكرانيا بمغادرتها إذا ما كان هناك خطر على سلامتهم

طرابلس 12 فبراير 2022 ( وال )- أوصت وزارة الخارجية والتعاون الدولي، جميع المواطنين الليبيين المتواجدين على الأراضي الأوكرانية بمغادرتها إذا ما كان هناك خطر على سلامتهم، نتيجة الوضع الذي تعيشه المنطقة حالياً، وذلك عبر الرحلات الجوية التجارية المتوفرة.

ونبهت الوزارة في بيان لها أصدرته مساء اليوم السبت، كافة المواطنين الليبيين الراغبين في السفر إلى أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم في الوقت الراهن.

كما نوهت في بيانها إلى أنه بإمكان المواطنين الليبيين المقيمين بأوكرانيا الاتصال على رقم السفارة الليبية بكييف لأي ظرف طارئ:

0 (44) 238 60 70

00 380 (44) 238 60 70

( وال )

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