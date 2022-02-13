ليبيا تدعو رعاياها إلى سرعة مغادرة الأراضي الأوكرانية

كييف 13 فبراير 2022 (وال) -دعت مجموعة واسعة من الدول رعاياها المتواجدين في أوكرانيا إلى مغادرة هذا البلد فورا، بينما بادر بعضها إلى إجلاء الدبلوماسيين غير الأساسيين منها، بدعوى التهديدات الروسية.

حيث خفضت عدد من الدول موظفي بعثاتها الدبلوماسية في أوكرانيا وهي: الولايات المتحدة، بريطانيا، كندا، ألمانيا.

كما دعت دول أخرى رعاياها إلى الامتناع عن السفر إلى أوكرانيا أو مغادرة أراضي هذا البلد على وجه السرعة وهي: الولايات المتحدة، بريطانيا، كندا، أستراليا، هولندا، اليابان، كوريا الجنوبية، الجبل الأسود، النرويج، السويد، فنلندا، لاتفيا، ليتوانيا، إستونيا، نيوزيلندا، بلجيكا، ألمانيا، إيطاليا، إسبانيا، بولندا، التشيك، السويد، مقدونيا الشمالية، سلوفينيا، الكويت، العراق، الإمارات، الأردن، السعودية، فلسطين، المغرب، ليبيا.

كما دعت سويسرا وتركيا رعاياها إلى الامتناع عن زيارة أجزاء من أوكرانيا على خلفية التصعيد الحالي.

يأتي ذلك في وقت يتحدث فيه كبار المسؤولين الغربيين عن تخطيط روسيا لغزو أوكرانيا، بينما نفت موسكو مرارا وتكرارا صحة هذه المزاعم واصفة إياها بحملة دعائية موجهة ضدها.

وأكدت روسيا اليوم أن شروع الدول الغربية في إجلاء بغض دبلوماسييها في أوكرانيا دفعها إلى إدخال بعض التعديلات أيضا في عدد أفراد بعثاتها الدبلوماسية هناك، وذلك تحسبا لاستفزازات محتملة.

وطلب الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي من الغرب اليوم تقديم أدلة تثبت صحة مزاعمه عن “الغزو الروسي الوشيك”.(وال كييف ) س خ.

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