زاخاروفا: الغرض من هستيريا الغرب حول أوكرانيا الاستفزاز

قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية مايا زاخاروفا، إنّ الاستفزاز هو هدف الغرب الأساسي من الهستيريا بشأن غزو روسيا المزعوم لأوكرانيا.

وتساءلت في حوار تلفزيوني عن سبب تصعيد الموقف، وأشارت إلى أنّ هذا الاستفزاز له أبعاد عالمية، وأكدت أنّ الاستفزاز لم يظهر من شهرين وحسب، بل تم التحضير له منذ سنوات طويلة من خلال استغلال النزاع الأوكراني الداخلي الذي تديره الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان مسؤولون أمريكيون قد تحدثوا في وقتٍ سابق عن استعداد روسيا لغزو أوكرانيا في أي لحظة، وقالوا إنّ روسيا عززت قواتها الموجودة على الحدود الأوكرانية.

يُذكر أنّ روسيا حمّلت الغرب تأجيج الهستيريا حول موضوع غزو أوكرانيا، مؤكدةً في الوقت ذاته أنّ تحرك قواتها داخل حدودها يُعد أمراً طبيعياً، وشأناً يخص روسيا وحدها فقط، وأكدت عدم تهديدها لأحد.

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