القضاء العراقي: برهم صالح سيظل رئيساً للجمهورية حتى انتخاب رئيس جديد

أكدّت المحكمة الاتحادية العليا استمرار الرئيس العراقي برهم صالح في منصبه حتى يتم انتخاب رئيس جديد للبلاد.

وكانت المحكمة قد قضت بعدم شرعية ترشيح الوزير السابق هوشيار زيباري للمنصب، بعدما رفع عدد من أعضاء البرلمان دعاوى قضائية ترفض ترشحه بسبب تهم الفساد التي طالته أثناء توليه وزارة المالية بين عامي 2014 و2015.

ونشرت وكالة الأنباء العراقية “واع” نص القرار الذي أكدّ بقاء الرئيس الحالي بمنصبه في حال عدم انتخاب رئيس جديد لظرف ما أو لحالة طارئة، وأكدّ القرار على ضرورة الموازنة بين وجود رئيس للجمهورية وبين انتهاء ولايته وعدم إمكانية تجاوزها.

وأشار القرار إلى أنّ عملية انتخابات رئيس جديد فشلت بسبب عدم اكتمال النصاب الكافي في مجلس النواب، لهذا قررت المحكمة بقاء الرئيس الحالي في منصبه.

قرار المحكمة جاء بمثابة الرد على التفسير القانوني الذي تقدم به الرئيس برهم صالح للفصل في أمر عدم تمكن البرلمان من الفصل في انتخاب رئيس وفق الدستور.

ويمر العراق بأزمة سياسية منذ أكتوبر الماضي بعد فشل القوى السياسية في تشكيل حكومة تنقذ البلاد من الأزمة التي يمرّ بها.

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