البنتاغون يترقب غزواً روسياً “طال انتظاره” لأوكرانيا

تقرير/218

تواصل واشنطن تصريحات مسؤوليها المتباينة حيناً والمتفقة في مناسبات أخرى حول الهجوم الروسي الوشيك على أوكرانيا حيث أفاد المتحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية”البنتاجون”، جون كيربي اليوم الأحد إنه لا يستطيع تأكيد تقارير قالت إن روسيا تعتزم غزو أوكرانيا يوم الأربعاء، موضحاً خلال مقابلة مع “فوكس نيوز صنداي” أنه “ليس في وضع يسمح له بتأكيد هذه التقارير”.

وأضاف “كيربي” أن الولايات المتحدة الأميركية تعتقد أن عملاً عسكرياً كبيراً يمكن أن يحدث في أي يوم الآن”.

واتفق جيك سوليفان مستشار الأمن القومي الأميركي اليوم الأحد-أيضاً- على أن غزوا روسيا لأوكرانيا قد يحدث في أي يوم، موضحاً أن الولايات المتحدة ستستمر في تبادل معلومات المخابرات مع العالم لحرمان موسكو من القدرة على شن عملية مباغتة لشن هجوم-حسب وصفه- كما رفض ، في تصريحات لبرنامج على شبكة CNN ، القول ما إذا كانت أجهزة المخابرات الأميركية CIA تعتقد أن روسيا تفكر في شن هجوم يوم الأربعاء، حسبما أشارت بعض التقارير.

وأكد “سوليفان” بأنه لا يمكنهم التنبؤ باليوم بدقة لكنهم يترقبون غزواً وعملاً عسكرياً كبيراً من جانب روسيا في أوكرانيا في أي يوم الآن، “ويشمل ذلك الأسبوع المقبل قبل نهاية الأولمبياد””-حسب توصيفه.

وتجدر الإشارة إلى أن روسيا كررت مراراً عدم عزمها شن أي هجوم على جارتها أوكرانيا متهمةً الولايات المتحدة الأميركية بشن حملة إعلامية دعائية وصفتها بالقذرة، مطالبةً بألا يتم معاملتها بسياسة العصا والجزرة كونها قوى عظمي ولها أحقيتها في تنفيذ مناورات داخل أراضيها في إشارة إلى الحشود العسكرية داخل حدودها القريبة من أوكرانيا.

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