الشرطة الكندية تفرق محتجين أغلقوا الجسر المؤدي إلى أميركا

تواجه الشرطة في كندا مظاهرات احتجاجية ضد التطعيم الإلزامي والحجر الصحي – منذ يوم الأربعاء الماضي- وفرقت اليوم الأحد بعض المتظاهرين ومركبات كانت تغلق الطريق التجاري على الحدود مع الولايات المتحدة الأميركية، وقامت ببعض عمليات الاعتقال، ولكن لم يتم فتح الجسر بعد أمام حركة المرور.

وفشل أمر المحكمة وتهديدات بالاعتقال في إنهاء الحصار المفروض على جسر أمباسادور بريدج في وندسور في مدينة أونتاريو، لليوم السادس على التوالي.

وأفادت الشرطة، بدون ذكر عدد الذين تم اعتقالهم، إنها تواصل اجراءات الإنفاذ في منطقة المظاهرات مع تنفيذ عمليات الاعتقال وتتم مصادرة المركبات، مطالبةً الجميع بمغادرة المنطقة”.

وتجدر الإشارة إلى أن احتجاجات تحت مسمى “قافلة الحرية”، التي بدأها سائقو الشاحنات الكنديون في العاصمة أوتاوا ضد التطعيم الإلزامي أو الحجر الصحي للسائقين عبر الحدود، قد دخلت يومها السابع عشر اليوم الأحد ، وتحولت إلى احتجاج أوسع نطاقا على القيود مع انضمام الناس إليها بشاحنات ومركبات أصغر.

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