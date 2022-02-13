أوكرانيا تحذر شركات الطيران من التحليق فوق البحر الأسود

نبهت السلطات في أوكرانيا شركات الطيران -اليوم الأحد- إلى مخاطر التحليق فوق البحر الأسود اعتبارا من يوم الاثنين إلى السبت، وطالبتهم بتجنب ذلك بسبب المناورات البحرية الروسية التي ستجرى هناك، بعد أن ذكرت وكالة الإعلام الروسية “ريا”-أمس السبت-أن ما يزيد على 39 سفينة روسية بدأت عمليات تدريب قرب شبه جزيرة القرم في إطار مناورات بحرية أوسع.

ونصحت هيئة الطيران الحكومية الأوكرانية الطيران بعدم التحليق فوق المنطقة المذكورة اعتبارا من يوم غد الاثنين وبالتخطيط لمسارات مثلى مسبقاً وأن تأخذ الوضع الراهن في الحسبان وعلى محمل الجد، موضحةً أن المجال الجوي فوق أراضي اوكرانيا ما زال مفتوحا.

وتجدر الإشارة إلى أن شركات عالمية عدة علقت رحلاتها، منها شركة الطيران الفرنسية الهولندية “إير فرانس-كي. إل. إم” التي أعلنت عن وقف رحلاتها إلى أوكرانيا، كما أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية أنها تبحث تعليق رحلاتها لأوكرانيا، فيما علق مسؤول أوكراني اليوم الأحد أن بلاده لا ترى جدوى من إغلاق مجالها الجوي ردا على الحشد العسكري الروسي.

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