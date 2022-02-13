النرويج ترفع جميع القيود المتعلقة بكورونا

أعلنت النرويج عن رفع جميع القيود المتعلقة بفيروس كورونا، وقال رئيس الوزراء النرويجي يوناس جار ستوره إنّ جائحة كورونا لم تعد تمثل تهديداً لغالبية السكان، خاصةً مع انتشار أوميكرون بأعراضه البسيطة، وتوافر اللقاحات.

واستبعد وزير الصحة تعرض البلاد لموجات إصابة جديدة تقوم بالضغط على النظام الصحي في البلاد، مؤكداً رفع جميع القيود المتعلقة بكورونا في جميع أنحاء البلاد باستثناء منطقة أرخبيل سفالبارد في القطب الشمالي، بسبب محدودية الخدمات الصحية الموجودة فيها.

وقال رئيس الوزراء إنّ الشعب النرويجي سيعود للحياة الطبيعية قبل كورونا، ولن يكون ملزماً على ارتداء الكمامة أو الإبقاء على مسافة متر بين الأفراد.

وأشار إلى أنّ وزارة الصحة لن تعزل المصابين بكورونا، لكنّها ستنصحهم بالبقاء في المنزل لمدة 4 أيام.

يذكر أنّ عدّة دول أوروبية بدأت بتخفيف قيود كورونا ورفعها بعد المناعة التي اكتسبتها الشعوب من اللقاحات.

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