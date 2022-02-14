إيران: التقدم بمفاوضات إحياء الاتفاق النووي أصبح أكثر صعوبة

أشار أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني، علي شمخاني، إلى أن التقدم في المحادثات لإنقاذ الاتفاق النووي الإيراني أصبح “أكثر صعوبة”، متهمًا القوى الغربية بالتظاهر فقط بطرح مبادرات.

وذكر المبعوث الروسي للمحادثات في فيينا ميخائيل أوليانوف، في تغريدة له، أنه تم إحراز تقدم كبير في مسار المفاوضات، بينما نوّه وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف بأن الطريق ما زال طويلاً قبل إحياء الاتفاق.

وفيما استؤنفت المحادثات غير المباشرة بين إيران والولايات المتحدة في النمسا، الأسبوع الماضي، بعد انقطاع دام عشرة أيام؛ قال مندوبون إن المحادثات أحرزت تقدمًا محدودًا منذ استئنافها في نوفمبر، بعد توقفها خمسة أشهر بسبب انتخاب الرئيس الإيراني المتشدد إبراهيم رئيسي.

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