في خطوة متوقعة.. إعادة انتخاب الرئيس الألماني لفترة ثانية

في خطوة متوقعة؛ أعيد انتخاب الرئيس الألماني فرانك فالتر شتاينماير لفترة ثانية مدتها خمس سنوات، بعملية تصويت لمجلس خاص، يضم نوابًا ومئات من المواطنين البارزين الآخرين، منهم المستشارة السابقة أنجيلا ميركل، وذلك في أول ظهور علني لها منذ تركها الحكومة.

ويعد اختيار شتاينماير، السياسي المخضرم، رمزًا للإجماع والاستمرارية، ورغم أن منصبه شرفي إلى حد بعيد؛ فإن إعادة انتخابه حظيت بدعم واسع من قبل معظم الأحزاب الرئيسة في البلاد.

ووصفه المستشار أولاف شولتس بأنه “الرئيس المناسب في الوقت المناسب تمامًا”، في إشارة إلى جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية.

وفي أول كلمة له؛ دعا شتاينمر، الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى انتهاج الدبلوماسية، وعدم التقليل من شأن قوة الديمقراطية.

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