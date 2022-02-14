تواصل الجهود لحل الأزمة الأوكرانية.. ودعوة بايدن لزيارة كييف

معتبرًا أن زيارة كهذه أمر حاسم لاستقرار الوضع، وإشارة قوية تسهم في وقف التصعيد؛ دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الرئيس الأمريكي جو بايدن لزيارة أوكرانيا قريبًا، خلال مكالمة هاتفية بينهما أمس الأحد، وفق ما نقله المكتب الرئاسي في كييف.

وفيما رفض البيت الأبيض التعليق على الدعوة؛أشار مسؤول أوكراني إلى أنه لا يوجد رد إيجابي من بايدن على الفكرة.

أشار بيان الرئاسة الأوكرانية إلى أن زيلينسكي أعرب عن تفهم بلاده للتهديدات التي تواجهها، مؤكدا أنها مستعدة لمواجهة أي سيناريو، موجهًا شكره للولايات المتحدة على دعمها، وطلب منها المساهمة في منع انتشار جو الفزع، وتخفيف التقديرات المفرطة في الحديث عن حرب وشيكة؛ نظرًا لما يسببه ذلك من أعباء إضافية على اقتصاد البلاد، ومزيد من الضغوط على العملة الأوكرانية.

ولاحقًا، قال وزير الخارجية الأوكراني دميترو كوليبا، إن كييف طلبت إجراء محادثات مع روسيا وأعضاء منظمة الأمن والتعاون في أوروبا في غضون ثماني وأربعين ساعة.

وجدد المستشار الألماني أولاف شولتس تحذير روسيا من أنها ستواجه عقوبات فورية وردود فعل قاسية إذا هاجمت أوكرانيا، متعهدًا بالحديث بلهجة صارمة خلال اجتماعه مع الرئيس الروسي الروسي فلاديمير بوتين، الثلاثاء المقبل، عقب زيارته المقررة اليوم إلى كييف في إطار الجهود الدبلوماسية لتخفيف التوتر.

ولفت المستشار الألماني إلى تجهيز عقوبات يمكن وضعها قيد التنفيذ على الفور، مع الحلفاء في أوروبا وحلف شمال الأطلسي.

وأكد وزير الداخلية البولندي ماريوس كامنسكي استعداد بلاده “لسيناريوهات متنوعة” في حال هاجمت روسيا أوكرانيا، أحدها استعدادات إقليمية ترتبط بتدفق محتمل للاجئين من أوكرانيا، دون تقديم مزيد من التفاصيل حول نوع هذه الاستعدادات الجارية.

وأعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أنها تسلمت شحنة صواريخ مضادة للطائرات من طراز ستينغر، وذخائر وصلت على طائرة من ليتوانيا، إضافة إلى ذخائر تزن نحو 180 طنًا مقدمة من الولايات المتحدة، ليصل إجمالي الذخائر التي تسلمتها أوكرانيا حتى الآن إلى 1500 طن عبر 17 شحنة جوية.

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