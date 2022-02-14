أبوالغيط يؤكد على أهمية التوصل لـ« توافق سياسي» ليبي على المرحلة القادمة

القاهرة 14 فبراير 2022,( وال ) – أكد الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبوالغيط على أهمية قيام جميع الأطراف الليبية بالعمل من أجل التوصل إلى توافق سياسي على المرحلة المقبلة باعتبار ذلك الضمانة الحقيقية للحفاظ على الاستقرار في البلاد.

وقال مصدر مسؤول بالأمانة العامة للجامعة حسب الموقع الرسمي للجامعة اليوم الإثنين إن أبوالغيط يتابع عن كثب التطورات التي تتفاعل على الساحة الليبية مؤخرا ، مؤكدا أهمية تغليب المصلحة العليا لليبيا في هذه المرحلة الحرجة حسب وصفه.

وشدد الأمين العام للجامعة على ضرورة دعم المجتمع الدولي لكل ما من شأنه تعزيز وحدة الدولة الليبية والحفاظ على الاستقرار فيها، والعمل على عقد الانتخابات التي تجدد شرعية المؤسسات وتعكس الإرادة الحرة لليبيين. (وال)

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