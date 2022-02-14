مصادر أمنية إيطالية : تواصل عمليات رسوّ قوارب الهجرة على سواحل جزيرة لامبيدوزا

باليرمو 14 فبراير 2022 ( وال )- أعلنت مصادر أمنية إيطالية أن عمليات رسوّ قوارب الهجرة على سواحل جزيرة لامبيدوزا الصقلية، تستمر بلا تتوقف.

وأضافت المصادر أنه “بعد وصول ( 113 ) مهاجراً إلى الجزيرة أمس ، رسا على سواحل لامبيدوزا ( 24 ) مهاجراً آخرين خلال الليل”، من بينهم امرأتان وطفل .

وأوضحت المصادر الأمنية أن المهاجرين كانوا يسافرون على متن قارب صغير اعترضه زورق دورية تابع لقوات الشرطة المالية على بعد نصف ميل بحري عن مرفأ كالا بولتشينو”، وأنه “عند اقترابه من ميناء لامبيدوزا، وبعد انعطاف مفاجئ ، جنح القارب على الصخور أمام منارة المرفأ الحمراء”.

وأكدت المصادر، أنه تم إنقاذ المهاجرين ، وجميعهم من بلدان جنوب الصحراء الكبرى”، وقد تم إنزالهم بمساعدة جنود رجال قوة حماية الميناء”، بينما “ترك القارب، الذي تبين أن من المستحيل سحبه، في مكانه”.

واشارت المصادر الأمنية إلى أن ما يقرب من ( 500 ) مهاجر وصلوا سواحل جرز الأرخبيل الصقلي خلال 48 ساعة فقط. ( وال )

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