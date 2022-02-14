الخارجية الروسية: نأمل أن تتمكن الحكومة الجديدة المكلفة من قبل مجلس النواب من توحيد الليبيين وإعداد البلاد لإجراء انتخابات وطنية

موسكو 14 فبراير 2022 ( وال ) – أعربت روسيا عن أملها أن تتمكن الحكومة الجديدة المكلفة من قبل مجلس النواب من توحيد الليبيين وإعداد البلاد لإجراء انتخابات وطنية.

وقالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا – في بيان – “إن موسكو تأمل في أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة من توحيد الليبيين وإعداد البلاد لإجراء انتخابات وطنية” .

وأضافت المتحدثة في بيانها الذي نشرت وكالة سبوتنيك الروسية الإثنين: “نأمل أن تتمكن الحكومة الليبية الجديدة برئاسة ” فتحي باشا آغا ” من توحيد المجتمع الليبي، الأمر الذي سيسمح بالتعامل بنجاح مع المهام الصعبة للمرحلة الانتقالية، بما في ذلك الاستعدادات لإجراء الانتخابات الوطنية”. (وال)

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