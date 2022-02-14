ليبيا نيوز

المنفي يستقبل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

طرابلس 14 فبراير 2022 (وال) -استقبل المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز، وذلك لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

واستعرض اللقاء جهود البعثة الأممية لدعم العملية السياسية، وأكد الجانبان على ضرورة وأهمية التوافق بين مجلسي النواب والدولة، من جانبها أشادت المستشارة الأممية، بجهود المجلس الرئاسي، والخطوات المنجزة لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية.(وال طرابلس) ح س / س خ.

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وكالة الانباء الليبية وال

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