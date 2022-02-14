المنفي يستقبل مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة

طرابلس 14 فبراير 2022 (وال) -استقبل المجلس الرئاسي محمد المنفي، اليوم الإثنين، مستشارة الأمين العام للأمم المتحدة للشأن الليبي ستيفاني ويليامز، وذلك لبحث آخر مستجدات العملية السياسية في ليبيا.

واستعرض اللقاء جهود البعثة الأممية لدعم العملية السياسية، وأكد الجانبان على ضرورة وأهمية التوافق بين مجلسي النواب والدولة، من جانبها أشادت المستشارة الأممية، بجهود المجلس الرئاسي، والخطوات المنجزة لإنجاز مشروع المصالحة الوطنية.(وال طرابلس) ح س / س خ.

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