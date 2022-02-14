القدس 14 فبراير 2022 (وال) -قرر الأسرى في سجون الاحتلال الصهيوني، بالشروع اليوم الإثنين بإضراب مفتوح عن الطعام وليوم واحد. وسيشارك في الإضراب معظم الأسرى، وذلك رفضا لاستمرار إدارة سجون الاحتلال، بإجراءاتها التنكيلية العقابية الممنهجة بحقهم والذي كان أخرها حرمان من زيارة الأهل و”الكنتين” للشهر كامل، ومحاولتها مؤخرا بإجراء تغيير واسع على نظام “الفورة“. وأوضح […]

ظهرت المقالة نادي الأسير: أسرى سجون الاحتلال يشرعون في إضراب عن الطعام ليوم واحد أولاً على وكالة الانباء الليبية ( وال ) LANA NEWS.

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