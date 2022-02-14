سفير أمريكا لدى ليبيا يحث جميع القادة الليبيين على التهدئة وخفض التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى العنف

تونس 15 فبراير 2022 (وال)- حث السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند؛ جميع القادة الليبيين على التهدئة وخفض التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى العنف، وعدم إغفال إرادة غالبية الشعب الليبي الذين يرغبون في اختيار قيادتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة.

جاء ذلك خلال لقاء عقده السفير نورلاند مع أعضاء تكتل فزان النيابي مهدي مسعود الأعور، وأبو صلاح شلبي، ومصباح دومة في تونس، بحسب ما نشرته الصفحة الرسمية للسفارة الأمريكية عبر موقع فيسبو.

وأطلع أعضاء تكتل فزان النيابي السفير الأمريكي على رؤيتهم لدور فزان في مستقبل ليبيا وضرورة أن تجري ليبيا الانتخابات في أقرب وقت ممكن، لضمان احترام إرادة 2.8 مليون ليبي.

واستعرض اللقاء المقترحات المهمة لإصلاح القوانين الانتخابية بما يضمن نجاحها، والاتفاق على أّنّ إجراء الانتخابات في الوقت المناسب يمثل أفضل طريق نحو ليبيا آمنة وموحدة ومزدهرة.

وقال نورلاند: “بينما تتخذ المؤسسات الليبية قرارات بشأن المستقبل القريب لقيادة البلاد، نواصل حث جميع القادة الليبيين على التهدئة وخفض التوتر الذي يمكن أن يؤدي إلى العنف، وعدم إغفال إرادة غالبية الشعب الليبي الذين يرغبون في اختيار قيادتهم من خلال انتخابات حرة ونزيهة”. (وال)

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