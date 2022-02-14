إصابات كورونا حول العالم تتخطى حاجز 411.7 مليون إصابة

تخطى إجمالي الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا حول العالم حاجز 411.7 مليون إصابة، بحسب آخر الإحصائيات العالمية الصادرة صباح اليوم.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا، كما أظهرت البيانات أن إجمالي الوفيات الناجمة عن الفيروس ارتفع إلى 5 ملايين و 816 ألف، حيث تتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الوفيات، تليها البرازيل والهند.

وأوضحت البيانات المجمعة أن إجمالي عدد اللقاحات المضادة لكورونا التي جرى إعطاؤها في أنحاء العالم تجاوز 10 مليارات و197 مليون جرعة.

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