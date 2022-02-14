الفيفا يدشن إطلاق برنامج كرة قدم للمدارس من موريتانيا

نيويورك 14 فبراير 2022 (وال) -اختار الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا” موريتانيا لإطلاق برنامجه “كرة قدم للمدارس” في أفريقيا، ويسعى البرنامج إلى المساهمة في تعليم وتنمية الأولاد والبنات، من خلال إتاحة الإجراءات والأدوات المناسبة للمعلمين. ومن المتوقع أن تعقد وزارةالتهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، دورة تدريبية للمشرفين المعنيين، في الفترة مابين 14 إلى 16 فبراير […]

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