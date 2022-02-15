ليبيا نيوز

طالبان تحذر واشنطن من التصرف بالأموال المجمدة

تم النشر منذُ 4 ثواني
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

جددت حركة طالبان رفضها قرار الرئيس الأميركي جو بايدن بإعادة نصف أموال البنك المركزي الأفغاني المجمدة في الولايات المتحدة والتي تبلغ سبعة مليارات دولار، محذرةً من أنها ستعيد النظر في سياستها تجاه الولايات المتحدة إذا لم يتراجع الرئيس بايدن عن قراره “غير المبرر”.

اعتبر المتحدث باسم طالبان، في بيان له، إجراءات بايدن انتهاكا لحقوق جميع الأفغان، مؤكدًا أن “هجمات الحادي عشر من سبتمبر لا علاقة لها بالأفغان”، وأن الولايات المتحدة ستواجه “لومًا دوليًا”، وستَضر بعلاقاتها مع الأفغان إذا لم تتراجع عن القرار.

ونصّ القرار الأميركي على الاحتفاظ بنصف الأموال الأفغانية لتغطية الدعاوى القضائية المتعلقة بالإرهاب والمرفوعة على طالبان، خاصةً ما يتعلق منها بهجمات سبتمبر، على خلفية إيواء حكومة طالبان في ذلك الوقت العقل المدبر للهجمات أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة.

 

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

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