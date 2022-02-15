لإنهاء الاحتجاجات.. رئيس الوزراء الكندي يعلن فرض قانون الطوارئ

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو، أمس، تفعيل قانون الطوارئ لإنهاء ما وصفها بعمليات شلّ الحركة “غير القانونية” للمتظاهرين المعارضين التدابير الصحية المعتمدة في البلاد.

شدد ترودو على أن الحكومة الفدرالية لجأت إلى هذا القانون لتعزيز صلاحيات المقاطعات والمناطق ومواجهة الاحتلالات” منوهًا بأن الجيش لن ينتشر، وأن الإجراءات الجديدة “ستكون محصورة زمنيًا وجغرافيًا”.

وأشار ترودو إلى أنه لجأ إلى القانون بعد أن ألحق شل الحركة الضرر بالكنديين، موضحًا أن التدابير المتخذة ستطبق “فقط حيث تقتضي الضرورة”.

ويطالب المحتجون برفع التدابير الصحية كافة منذ أكثر من نحو أسبوعين.

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