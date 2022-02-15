الاتفاق النووي.. إيران تؤكد: لا تتراجع عن خطوطها الحمراء

ناقش وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، في مكالمة هاتفية مع مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل؛ أحدث تطورات المحادثات في فيينا، والهادفة لإحياء الاتفاق النووي.

نقلت الخارجية الإيرانية، في بيان لها، عن عبد اللهيان قوله: عدم وجود إرادة جادة من جانب الغرب للتوصل إلى اتفاق جيد وموثوق به في فيينا أدى لإطالة المحادثات.

وأضاف البيان: الوزير شدد في المكالمة على أن إيران لن تتراجع عن خطوطها الحمراء، وإن إيران “تتعجل” إبرام اتفاق نووي جديد طالما يضمن مصالحها الوطنية.

وحث الوزير الإيراني القوى الغربية أيضًا على التوقف عن محاولة “التسويف” وتوظيف عنصر الوقت لمصلحتها، فيما حذر الزعماء الغربيون من أن الوقت ينفد أمام محاولات التوصل لاتفاق قابل للتطبيق، متهمين إيران بالمماطلة لتعزيز موقفها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا