إنقاذ 19 مهاجرا من جنسيات مختلفة في عرض المتوسط

مرسيليا 15 فبراير 2022 (وال) -أنقذت سفينة “أوشن فايكينغ” ( 19) شخصا كانوا يحاولون عبور المتوسط إلى أوروبا، ليصبح العدد الإجمالي لمن أنقذتهم منذ ظهر السبت ( 247 ) مهاجرا، حسب منظمة “إس أو إس مديتيرانيه” غير الحكومية.

وأوضحت المنظمة ومقرها مرسيليا أن بين من تم انقاذهم قبالة سواحل ليبيا امرأتين و(3) قصر لا يرافقهم أحد، كانوا على متن قارب من الألياف الزجاجية.

كما تم في عطلة نهاية الأسبوع، إنقاذ ( 228 ) شخصا خلال ( 4 ) عمليات إنقاذ منفصلة.

وبلغ إجمالي الأشخاص الذين تم إنقاذهم ( 247 ) منذ السبت بعد الظهر بينهم ( 54 ) قاصرا، ( 52) منهم غير مرافقين.

وأنقذ طفل يبلغ من العمر ( 5 ) أشهر بحسب الاتحاد الدولي للصليب الأحمر والهلال الأحمر المشارك في عمليات “إس أو إس مديتيرانيه”.

ويحمل هؤلاء المهاجرون ( 16) جنسية مختلفة، وغالبيتهم من مصر وبنغلاديش وسوريا وإثيوبيا وتونس وساحل العاج، بحسب الاتحاد.

وتعتبر المنطقة الوسطى في البحر المتوسط أكثر طرقات الهجرة خطورة في العالم، بحسب المنظمة الدولية للهجرة.

وتقدر وكالة الأمم المتحدة أن أكثر من ( 18 ) ألف مهاجر لقوا حتفهم أو فقدوا فيه منذ 2014 بينهم ( 1553 ) العام الماضي.(وال مرسيليا) س خ.

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