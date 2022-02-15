مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية يلتقي مع نظيره اليمني

القاهرة 15 فبراير 2022 (وال) -التقى مندوب ليبيا الدائم لدى جامعة الدول العربية السفير عبد المطلب ثابت، مع السفير رياض العكبرى، المندوب الدائم للجمهورية اليمنية لدى جامعة الدول العربية.

وخلال اللقاء الذي عقد بالعاصمة المصرية القاهرة، نوه الجانبان عن عمق العلاقات التاريخية، والأواصر المتينة، التي تربط بين البلدين الشقيقين، إضافة إلى تبادل وجهات النظر، بشأن الموضوعات والمستجدات ذات الاهتمام المشترك.

وأكد الجانبان خلال اللقاء، الذي جرى أمس الإثنين، على أهمية مواصلة العمل المشترك لدفع العلاقات الليبية، اليمنية إلى الأمام خلال الفترة المقبلة، بما يعود بالخير والنماء على البلدين وشعبيهما الصديقين.

ويعتبر هذا اللقاء هو الأول من نوعه، ويمثل نقلة مهمة في مسار العلاقات بين البلدين، ويعكس بشكل واضح الرغبة في تسريع خطى التعاون بينهما على مختلف الأصعدة.(وال القاهرة) س خ.

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