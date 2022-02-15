ليبيا نيوز

رئيس الحكومة المكلف فتحي باشاغا يجري مشاوراته في القبة مع رئيس وأعضاء مجلس النواب عن منطقتي الشرقية والجنوبية

تم النشر منذُ ساعة واحدة
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مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال
مصدر الخبر / وكالة الانباء الليبية وال

القبة 15 فبراير 2022 (وال)- قال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة المكلف السيد فتحي باشاغا اليوم الثلاثاء، إن السيد فتحي باشاغا أجرى مشاوراته في مدينة القبة مع فخامة رئيس مجلس النواب المستشار عقيلة صالح وعدد من أعضاء المجلس من منطقتي الشرقية والجنوبية.
وأكد المكتب أن المشاورات مازالت جارية مع جميع الأطراف؛ وفي هذا الإطار سيتم استكمال هذه الاجتماعات والمشاورات مع السادة أعضاء مجلس النواب عن المنطقة الغربية وفخامة رئيس المجلس الأعلى للدول السيد خالد المشري، وأعضاء المجلس، وكذلك مع رئيس المجلس الرئاسي ونائبيه، وذلك بهدف إشراك الجميع وصولا إلى أكبر قدر من التوافق والمشاركة في تشكيل الحكومة الليبية الجديدة. (وال) إ م

 

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وكالة الانباء الليبية وال

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