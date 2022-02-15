أبوجناح يبحث مع سفير كوريا الجنوبية سُبل تدعيم التعاون في المجالات الصحية

طرابلس 15 فبراير 2022 (وال)- عقد نائب رئيس مجلس الوزراء – وزير الصحة المكلف رمضان أبوجناح اليوم الثلاثاء، اجتماعا مع القائم بأعمال سفارة كورية الجنوبية بليبيا ري تشول زين، لبحث أوجه التعاون المشترك وتبادل الخبرات بين البلدين في مجال الصحة.

وأعرب نائب رئيس الوزراء ـ وزير الصحة المكلف عن ترحيبه بفتح آفاق رحبة من التعاون المثمر والبنّاء مع المؤسسات الصحية الكورية.

بدوره، أبدى القائم بالأعمال الكوري ري تشول زين؛ استعداد بلاده للتعاون في مجال تدريب العناصر الطبية والطبية المساعدة الليبية، وتقديم الخدمات العلاجية مساهمة من كوريا في ترقية الخدمات الصحية بليبيا. (وال)

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