“حركة الشباب” في الصومال تقتل 5 أشخاص أثناء هجوم بمقديشو

هاجمت حركة الشباب الصومالية المتشددة عدة مراكز شرطة ونقاط تفتيش أمنية في العاصمة مقديشو، في وقت مبكر من صباح اليوم الأربعاء، في الوقت الذي تستعد البلاد لانتخابات رئاسية تأجلت طويلا.

وذكر التلفزيون الحكومي أن 5 أشخاص، منهم طفلان، قُتلوا في هجومين أحدهما على مركز شرطة في مديرية “كحدا”، والثاني في حي دار السلام، فيما أشار وزير الأمن الداخلي عبد الله نور إلى أن الإرهابيين هاجموا ضواحي مقديشو واستهدفوا مراكز الشرطة ونقاط التفتيش.

وأشار المتحدث باسم الحركة إلى أن مقاتليها أصابوا أهدافاً حكومية وصادروا مركبات عسكرية وأسلحة، فيما لم يتسنّ بعدُ التأكد من هذه المزاعم، كما أفاد شهود عيان بحدوث اشتباكات وتبادل لإطلاق النار بين قوات الأمن والمتشددين.

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