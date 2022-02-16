بريطانيا تستضيف قمة دولية لمناقشة الأزمة الإنسانية في أفغانستان

أعلنت بريطانيا، استضافة قمة افتراضية للأمم المتحدة في شهر مارس المقبل، بهدف جمع المليارات لتجنب أزمة إنسانية في أفغانستان عقب استيلاء حركة «طالبان» على السلطة.

وأشارت الحكومة البريطانية في بيان مشترك مع الأمم المتحدة، إلى مشاركة الدول المانحة ووكالات الأمم المتحدة والمجتمع المدني الأفغاني في الحدث، الذي يُنظّم عبر الإنترنت.

وتأتي هذه القمة استجابة لنداء أطلقته الأمم المتحدة في شهر يناير الماضي بالحاجة المُلحّة إلى 4 مليارات 400 ملايين دولار، في ظل وجود أكثر من 24 مليون أفغاني بحاجة إلى مساعدة عاجلة للبقاء على قيد الحياة.

كما تجدر الإشارة إلى أن نصف السكان يعانون جوعاً حاداً، فيما أكدت وزيرة الخارجية البريطانية “ليز تراس”- من جانبها- أن القمة ستُركّز على توفير الغذاء والمأوى والخدمات الصحية، خصوصاً للنساء والفتيات اللواتي تم استبعادهن من الحياة العامة في ظل حكم «طالبان».

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