إيران تشترط التحقق والضمانات لأي اتفاق نووي جيد

اشترط الأمين العام للمجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني، وجود «ضمانات» و«تحقق» من أجل أن يكون بمقدور محادثات فيينا إنقاذ الاتفاق النووي، في إشارة على ما يبدو إلى التزامات أميركية.

واعتبر شمخاني أن «التحقق والضمانات جزء لا يتجزأ من أي اتفاق جيد»، مضيفاً أن «رفع الحظر بشكل واقعي يعني أن تتمتع إيران بمصالح اقتصادية موثوقة ودائمة، أما عدم التزام أميركا الموثّق فهو أكبر تهديد لأي اتفاق».

وأعرب وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان -من جانبه- خلال لقائه مع نظيره الأيرلندي، عن اعتقاده بأن الغرب «ملتزم بشدة بإنجاح هذا الاتفاق».

كما أشار “عبداللهيان” إلى أن الاتفاق «في متناول اليد»، شرط أن تكون الأطراف الأميركية والأوروبية «جادة» في العودة إلى الامتثال الكامل.

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