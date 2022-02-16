الاتحاد الأوروبي: على موسكو أن تختار بين الحرب والدبلوماسية

قال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل اليوم، إن على موسكو أن تختار بين الحرب والدبلوماسية، حاثّاً روسيا على اتخاذ خطوات ملموسة وفعلية لوقف التصعيد بالأفعال وليس الأقوال، في آخر مستجدات ردود الفعل إزاء التصعيد العسكري على الحدود الأوكرانية.

واعتبر ميشيل أن خطوة وقف التصعيد تُعد شرطاً للحوار السياسي الصادق والصريح، منوهاً بأن على موسكو الاختيار بين الحرب وما تحمله من نتائج مأساوية، أو شجاعة الحوار السياسي وشجاعة المفاوضات الدبلوماسية.

وأشارت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين -من جانبها- إلى أن الاتحاد سيكون قادراً على التعامل مع انقطاع جزئي لواردات الغاز من روسيا، لافتة إلى محادثات جرت مع موردين للطاقة من أجل تعويض أي نقص في الإمدادات.

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