العراق.. تدمير كدس عتاد لداعش جنوب سامراء

سامراء 16 فبراير 2022 (وال) -أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية في العراق، اليوم الإربعاء، عن تنفيذ عملية أمنية وتدمير كدس عتاد يعود لعصابات “داعش” الإرهابية، جنوب سامراء بمحافظة صلاح الدين. وقالت القيادة في بيان،أن قوة من اللواء الثالث عمليات الفرقة الرابعة بإمرة آمر اللواء العميد “كاظم جابر محيسن ” وبالإشتراك مع قوة من مركز شرطة المعتصم […]

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