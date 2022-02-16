وزير الدفاع الروسي يتفقد مناورات بحرية لقوات بلاده في سوريا

وصل إلى قاعدة حميميم في سوريا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، في زيارة مفاجئة لتفقد المناورات البحرية التي تشارك فيها 15 سفينة حربية و30 طائرة في شرق البحر المتوسط، وتُعد جزءاً من النشاط العسكري الروسي.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن شويجو أطلع الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه به على سير المناورات التي يجريها الأسطول الروسي انطلاقاً من ميناء طرطوس، إضافة لمناقشة مختلف قضايا التعاون العسكري التقني بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى بعض جوانب المساعدات الإنسانية الروسية للشعب السوري.

وأشارت وكالة سانا السورية الرسمية، إلى أن شويجو جدد دعم بلاده لسوريا حتى استعادة سيادتها على كامل أراضيها.

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