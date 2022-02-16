ليبيا نيوز

وزير الدفاع الروسي يتفقد مناورات بحرية لقوات بلاده في سوريا

تم النشر منذُ 3 ثواني
اضف تعليقاً
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

وصل إلى قاعدة حميميم في سوريا وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، في زيارة مفاجئة لتفقد المناورات البحرية التي تشارك فيها 15 سفينة حربية و30 طائرة في شرق البحر المتوسط، وتُعد جزءاً من النشاط العسكري الروسي.

وأشارت وزارة الدفاع الروسية إلى أن شويجو أطلع الرئيس السوري بشار الأسد خلال لقائه به على سير المناورات التي يجريها الأسطول الروسي انطلاقاً من ميناء طرطوس، إضافة لمناقشة مختلف قضايا التعاون العسكري التقني بين البلدين، خاصة في مجال مكافحة الإرهاب، بالإضافة إلى بعض جوانب المساعدات الإنسانية الروسية للشعب السوري.

وأشارت وكالة سانا السورية الرسمية، إلى أن شويجو جدد دعم بلاده لسوريا حتى استعادة سيادتها على كامل أراضيها.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من هنا

عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك