الناتو يؤكد عدم سحب روسيا لقواتها.. وخطط لمجموعات قتالية شرقي أوروبا

أكد “ينس ستولتنبرغ” الأمين العام لحلف شمال الأطلسي اليوم الأربعاء، أن صور الأقمار الصناعية أظهرت عدم سحب روسيا لقواتها من حدود أوكرانيا، كما أعلنت في وقت سابق أمس الثلاثاء.

وجاءت تصريحات “ستولتنبرغ” أثناء إفادة للصحفيين على هامش اجتماع لوزراء دفاع الناتو في العاصمة البلجيكية “بروكسل”، يتواصل ليومين، حيث أوضح أمين عام الحلف أن “معلومات المخابرات تم تأكيدها بالفعل من مصادر مفتوحة، من خلال صور التقطتها أقمار صناعية تجارية”.

يُشار إلى أن “ستولتنبرغ” أفاد أيضاً بأن الحلف كلّف قادته العسكريين بوضع خطط مفصلة لنشر مجموعات قتالية في الجناح الجنوبي الشرقي للحلف، رداً على الحشد العسكري الروسي على حدود أوكرانيا، وأكد ذلك بقوله إن الوزراء قد قرروا “وضع خيارات لزيادة تعزيز استراتيجية الردع والدفاع لحلف شمال الأطلسي، بما في ذلك النظر في تأسيس مجموعات قتالية جديدة للحلف في وسط أوروبا وشرقها وجنوب شرقها، فيما سيعمل قادة الحلف على وضع التفاصيل وسيقدمون تقريراً في غضون أسابيع” -حسب قوله.

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