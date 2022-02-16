مصر تتجه لإنتاج 10 ملايين طن من القمح هذا الموسم

أفاد وزير الزراعة المصري “السيد القصير” في بيان له -الأربعاء- بأن مصر تخطط لإنتاج 10 ملايين طن من القمح في الموسم الزراعي الحالي.

يُذكر أن مصر تُعد من أكبر المستوردين للقمح على مستوى العالم، من هنا تأتي مساعيها للاعتماد أكثر على الاكتفاء الذاتي من خلال تحسين الإنتاجية وتقليل الهدر في زراعة القمح.

وتجدر الإشارة إلى أن مصر تستورد نحو 10 ملايين طن قمح من روسيا وأوكرانيا، من إجمالي قرابة 12 مليون طن تستوردها من دول أخرى، حيث تستورد “هيئة السلع التموينية” من 4 لـ5 ملايين، فيما يستورد القطاع الخاص مثلها من روسيا وأوكرانيا وتُشكّل روسيا النسبة الأعلى.

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