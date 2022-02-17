استقالة وزيريْ الدفاع والداخلية بالكويت بسبب التعسف بالاستجوابات

قدم وزيرا الدفاع والداخلية الكويتيان استقالتيهما إلى رئيس الوزراء أمس، احتجاجًا على ما قالا إنه “تعسف” في استخدام الاستجوابات النيابية للوزراء.

كثّف نواب المعارضة في الأسابيع القليلة الماضية، من استجواباتهم لأعضاء الحكومة فبعد أن صوّت البرلمان بالثقة في وزير الخارجية؛ قدّم أحد النواب استجوابًا جديدًا لوزير الأشغال العامة بسبب مخالفات مزعومة في هيئة الزراعة، وهو ثالث استجواب في نحو شهر ونصف الشهر.

وعادة ما تتسبب الاستجوابات النيابية في شلل العمل السياسي والبرلماني في الكويت، وتَستغرق أسبوعين على أقل تقدير وقد تمتد لأكثر من ذلك، بينما تسعى الحكومة لإقرار عدة تشريعات تتعلق بالوضع الاقتصادي وإصلاح المالية العامة.

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