بوركينا فاسو.. قائد الانقلاب يؤدي اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد

أدى القائد العسكري في بوركينا فاسو، بول هنري داميبا، اليمين الدستورية رئيسًا للبلاد بعد أسابيع من قيادته انقلابًا أطاح بنظام الرئيس روك كابوري، متعهدًا بالتصدي لحالة انعدام الأمن التي ساعدت في الإطاحة بسلفه.

افتتح داميبا، الذي ترأس مجلسًا عسكريًا عقب الانقلاب، خطابه بالوقوف لحظة صمت حدادًا على المدنيين والجنود الذين قتلوا في الصراع ضد المسلحين.

وقال إنه سيعيد تنظيم القوات المسلحة لتعزيز الروابط بين جهاز المخابرات والعمليات الميدانية وجعل الدعم اللوجستي أكثر مرونة، كما تعهد بمحاربة الفساد.

وفيما لم يذكر إلى متى سيبقى على رأس السلطة؛ فإنه وعد بالعمل مع المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا “إيكواس”؛ من أجل تنظيم انتخابات ديمقراطية مجددًا.

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