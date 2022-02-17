روسيا تطرد نائب السفير الأميركي في موسكو

طردت روسيا -اليوم الخميس- نائب السفير الأميركي “بارت جورمان” -وفقاً لما أعلنته السفارة الأميركية في موسكو.

ويُعد “جورمان” ثاني أكبر مسؤول في السفارة الأميركية في موسكو بعد السفير، وعضواً رئيسياً في القيادة العليا للسفارة -وفقاً لما صرّح به السكرتير الصحفي للبعثة الدبلوماسية الأميركية.

وأضاف السكرتير الصحفي في تصريح لوكالة سبوتنيك الروسية، “أن واشنطن تُفكر في الرد بالمثل بعد أن طردت روسيا نائب السفير”، معتبراً أن هذا التصرف “خطوة تصعيدية، فنائب السفير جورمان لديه تأشيرة صالحة وكان في روسيا منذ أقل من ثلاث سنوات”.

وتجدر الإشارة إلى أن عملية طرد الدبلوماسيين بين موسكو وواشنطن، سبقت التوتر الراهن بشأن الأزمة الأوكرانية، حيث شهدت نشاطاً لافتاً السنة الماضية 2021، وآخرها في نهاية شهر ديسمبر الماضي، حيث أعلنت ماريا زاخاروفا المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية، أنه بحلول 31 يناير، يجب على موظفي السفارة الأمريكية الذين كانوا في موسكو لأكثر من ثلاث سنوات مغادرة البلاد، وشددت حينها على أن هذا لم يكن اختيار روسيا، موضحةً أن “الولايات المتحدة فرضت لعبة مماثلة”، في عام 2020، حيث حددت وزارة الخارجية من جانب واحد مدة ثلاث سنوات لبعثات العمل لموظفي السفارة في واشنطن والقنصليات الروسية العامة في نيويورك وهيوستن.

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